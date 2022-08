Homem quebra dentes de esposa durante agressão e joga filha grávida no chão

Os militares perceberam marcas que teriam sido provocadas por socos na esposa do suspeito. Além de hematomas, ela apresentava corte no supercílio esquerdo, cortes na boca e dentes quebrados. No depoimento, a mesma afirmou ter sido jogada contra a parede.

A filha do suspeito, grávida de 8 meses, também apresentava marcas no pescoço e no rosto, e disse ter sido jogada ao chão, além de ser agredida com socos e chutes. O filho informou também que foi agredido quando tentava defender a mãe e a irmã.