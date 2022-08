“Homem sério que trabalha muito pelo Acre”, diz Gladson ao lançar candidatura de Gehlen

Na noite desta segunda-feira, 29, o candidato à reeleição ao governo do Acre pela coligação Avançar para Fazer Mais, Gladson Cameli (Progressistas), e a candidata à vice-governadora, Mailza Gomes, participaram do lançamento oficial da candidatura a deputado federal de Gerlen Diniz. O evento ocorreu no comitê central do candidato, em Sena Madureira, e contou com a presença do candidato deputado estadual Gene Diniz e de centenas de apoiadores, que fizeram uma festa acalorada.

Deputado estadual pelo segundo mandato consecutivo, Gerlen Diniz é um dos parlamentares mais atuantes na Assembleia Legislativa e uma das maiores lideranças políticas na regional do Purus. Pertencente a base de apoio do governo, ele ajudou Gladson Cameli na aprovação de importantes projetos em favor da população.

“O Gerlen Diniz é um homem sério e já provou que trabalha muito pelo Acre. De coração aberto, está na hora da população de Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus ter seu próprio representante lá em Brasília. Por isso, eu peço, elejam o Gerlen deputado federal”, declarou o governador.

Trabalhar em parceria com a Universidade Federal do Acre (Ufac) para levar cursos de nível superior aos municípios do interior, destinar emendas parlamentares para a manutenção de ramais, estender a Zona de Livre Comércio para outras cidades do estado e trabalhar pelo fortalecimento das colônias de pescadores estão entre as principais propostas defendidas por Gerlen Diniz.

“Tenho muitos projetos e disposição para trabalhar por nossa população na Câmara dos Deputados. Sena Madureira tem a oportunidade de eleger, pela primeira vez, um deputado federal atuante e que ama essa terra”, enfatizou o candidato a deputado federal pelo Progressistas.