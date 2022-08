Homem sofre ferimentos graves na coluna ao cair de árvore e é resgatado por helicóptero no AC

Um resgate aéreo de emergência foi realizado na manhã desta terça-feira, 23, no município de Sena Madureira, pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).

O paciente do sexo masculino, de 46 anos, sofreu ferimentos graves na coluna após cair de uma árvore em uma fazenda próximo ao Rio Iaco, onde realizava uma derrubada.

De acordo com o Ciopaer, assim que acionados, embarcaram na aeronave do Estado um médico e uma enfermeira do Samu. Os primeiros atendimentos foram realizados no local do acidente e a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

“O acidente aconteceu em uma fazenda em Sena Madureira. O local tinha sinal de telefone e rapidamente entraram em contato com o Samu, que prontamente nos acionou. Após o resgate, o voo durou cerca de 40 minutos até o Pronto-Socorro”, disse o piloto do Ciopaer, Alexandre Magalhães.

Segundo informações preliminares, apesar da gravidade das lesões, o paciente encontra-se estável e será submetido a exames para avaliar a extensão do trauma e definir os demais procedimentos médicos a serem adotados.