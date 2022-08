Homens são presos transportando droga de bicicleta em Rio Branco

Antônio José da Silva Nascimento, 35 anos, e Wandson da Silva Gonçalves, 35, foram presos acusados de tráfico de drogas na noite desta terça-feira (16), na rua Uirapuru, no Conjunto Urucuri, na parte alta de Rio Branco.

Segundo informações dos Policiais Militares do Tático do 3° Batalhão, eles estava em patrulhamento de rotina pela região, quando avistaram os dois homens em atitude suspeita em duas bicicletas fazendo manobras e colocando em risco a segurança de outros motoristas. Ao perceber a presença da guarnição, os homens ainda tentaram se evadir, mas os PMs conseguiram fazer um cerco policial e deter os dois suspeitos.

Durante a revista pessoal, os militares encontraram em uma sacola plástica um tijolo de droga, pensando cerca de 550 gramas de cocaína. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos traficantes que foram encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com as drogas e as bicicletas, para serem tomadas as medidas cabíveis.