Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira

Tua alma é a inquilina

Data estelar: Sol e Netuno em quincunce

Procura por ti onde possas te encontrar, em vez de te embrenhar pelos caminhos em que tu sabes visceralmente que te perderás.

Não é incomum que, desconhecendo onde nos encontrar e aprumar, insistamos em transitar por situações que, sabidamente, nos farão sentir ainda mais perdidos do que quando decidimos nos encontrar, só para termos mais argumentos que justifiquem o quanto nos sentimos perdidos, imaginando que nosso clamor chegará às dimensões superiores e que essas se apiedarão de nós. A criatividade humana não conhece limites para se encrencar.

Honra a Vida que te anima e a ela entrega todos teus problemas, teus regozijos, tuas ambições e teus desejos insatisfeitos, porque sem ela te animando tu nada conhecerias, nada desejarias e também deixarias de agir, porque tua alma não é a dona do Universo, apenas a inquilina.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

É importante saber reconhecer quando seria melhor fazer tudo de acordo com sua vontade, e quando abdicar dessa para se adaptar às circunstâncias. Este momento, por exemplo, é propício para fazer sua vontade.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Mesmo que o cenário seja um caos, sua alma pode levitar acima das circunstâncias, sintonizada com um tipo de alegria que não tem razão de ser, mas que existe assim mesmo. Haveria necessidade de explicar a alegria?

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Aproveite este momento para compartilhar bons sentimentos, falando com clareza e honestidade a respeito, mesmo que, depois, você sinta uma ponta de arrependimento por ter se tornado transparente. Não importa.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Prometer que tudo seria fácil pareceria superficial, porém, é preciso aceitar que, de vez em quando, a cortina das complicações parece se levantar e deixar à mostra um cenário de facilidades insuspeitadas. Aproveite.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Procure se agarrar às ideias aparentemente impossíveis, porque estaria fora de seu alcance realizar. Há dias propícios para essas também, e neste momento, se quiser pensar grande, você pode se dar essa licença.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

As emoções nunca mentem, são a mais fiel tradução dos meandros ocultos da alma humana, não apenas a própria, mas a das pessoas com que você se relaciona, porque as emoções são fatos telepáticos também. É assim.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Apesar de todas as preocupações e ansiedades que as pessoas andam tendo a respeito do andamento do mundo, mesmo assim, de vez em quando, como agora, é possível encontrar oportunidades para uma troca de alegria e regozijo.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Confie em sua alma, porque ela sabe orientar seus passos. Porém, na maior parte do tempo nós ouvimos com clareza a voz da alma, mas por um ato de constante rebeldia, nos recusamos a seguir suas orientações.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Agora é quando se torna propício fazer o que você deseja, sem dar grandes explicações a ninguém, mas ficando ciente de que, depois, virão as reclamações por você não ter avisado que faria o que fez. Você decide.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Enquanto houver bons sentimentos circulando pela sua alma interior, tenha certeza de que as chances de errar diminuirão radicalmente, mesmo que, de imediato, você continue com a mente cheia de dúvidas.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Fale coisas lindas, mas que sejam realistas, porque se forem promessas vazias elas se voltarão contra você. Dizer coisas lindas fará com que as pessoas se abram e isso trará uma empatia muito interessante e produtiva.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Encontre alegria e regozijo fazendo seus deveres e cumprindo suas obrigações, porque tirar esses pesos de cima de seus ombros produzirá a leveza que não seria encontrada em nenhum outro lugar. Experimente.