Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta

Tua verdadeira identidade

Data estelar: Vênus e Júpiter em trígono

Todas as frustrações que te irritam se acumularam em tua alma e se transformaram numa ira que aguarda por um gatilho qualquer para ser detonada. Dizem que para evitar isso o ser humano deveria abdicar de seus desejos, mas essa afirmação é um dos inventos retorcidos que circulam por aí, com ares de se ter encontrado a pedra filosofal.

A Vida em ti conhece, deseja e age, além de, pelo seu funcionamento unificado, sintetizar essas três funções num todo harmonioso e organizado, e se tu te identificasses mais com a própria Vida do que com a ideia de que o conhecimento, o desejo e a ação sejam exclusivamente teus, eliminarias todas tuas frustrações de uma tacada só, sem ter de recorrer a mutilações inglórias, como essa de eliminar os desejos.

Tua verdadeira identidade é ser a Vida de todas as vidas.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Faça sua vontade, mas cuide para não atropelar ninguém nesse ato, porque fazer sua vontade não há de ser motivo para ofender qualquer pessoa desavisada que transitar por aí. Faça sua vontade para promover o bem.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Não há necessidade de explicar as razões de sua alma levitar cheia de alegria sobre as circunstâncias caóticas do mundo, mas se dedique a desfrutar da deliciosa situação que não ocorre frequentemente. Aproveite.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Mantenha as pessoas que lhe são simpáticas o mais próximas possível, para que elas compartilhem com você a flutuação dos estados de ânimo e, assim, sejam mais conscientes da complexidade de seu funcionamento.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

De dificuldades o mundo está cheio, e se isso fosse pouco, ainda por cima as pessoas costumam complicar mais o cenário com suas emoções desencontradas. Procure desfrutar deste momento, porque é um oásis. Aproveite.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Há momentos, como agora, em que não é necessário se ater às questões práticas, mas se dar licença para viajar alto e longe, na aventura dos pensamentos, sem nenhum compromisso com a realidade concreta. Eleve sua alma.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Em primeiro lugar, nutra e acalente os bons sentimentos que circulam pela sua alma neste momento. Depois, procure manifestar essas sensações deliciosas, para que as pessoas próximas as desfrutem também. É assim.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Agora é um momento em que é possível encontrar regozijo através das pessoas, o que é bastante incomum no momento atual da civilização humana, dado o estado do mundo, que preocupa e enche de ansiedade todas as pessoas.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Procure focar no que seja possível fazer, mesmo que pareça difícil e fora do seu alcance. Sua alma saberá determinar o grau de atrevimento que conseguiria colocar em prática neste momento. Confie em sua alma.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Faça primeiro e explique depois, porque as pessoas pedirão essas explicações, e se você se antecipada a colocar sobre a mesa seus movimentos, é provável que a janela de oportunidade se perca nas brumas do tempo.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

É importante compartilhar os bons sentimentos com a mesma soltura e intensidade do que quando sua alma compartilha o mau humor. Esse equilíbrio fará com que as pessoas se sintam mais à vontade com sua presença.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Pense positivo, porém, mais importante do que pensar positivo é, agora, você transmitir essa positividade toda através das palavras que endereçar às pessoas que fazem parte de sua atividade cotidiana. Em frente.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Através dos pequenos assuntos práticos, amarrando todas as pontas soltas que você encontrar em seu caminho, você desfrutará de uma deliciosa alegria, que não seria encontrada através dos meios usuais em que é buscada.