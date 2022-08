Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda

Vontade e destinos

Data estelar: Mercúrio e Plutão em trígono

Certamente, não podemos dominar tudo que pretendemos, porém, é certo também que temos à disposição uma margem de manobra que nos permite escolher como reagimos ao inevitável, ao que não dominamos, e é nessa dimensão que navegamos fazendo uso da força de vontade, que pode ficar dormente na maior parte do tempo, em potencial, até decidirmos usá-la.

É preciso vontade para usar a vontade, senão vivemos ao sabor das circunstâncias, como joguetes das potências cosmogônicas que estruturam o Universo, e que quando chegam a nossa percepção são digeridas dentro do alcance de nossa preparação intelectual, emocional e física, e dentro desse alcance será nossa resposta também.

As potências cosmogônicas são as mesmas para todos, mas a maneira como respondemos a elas depende de como usamos a vontade para responder.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Talvez lhe pareça pouco o que está em andamento, mas é o que a Vida tornou disponível, e mesmo parecendo pouco, é feito de ingredientes essenciais, sem os quais não haveria nenhuma perspectiva de avanço. Em frente.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Em algum momento você terá de respirar fundo e avançar nas questões delicadas que sua alma tentou evitar. Por que não agora? Este é um momento em que andar por terreno movediço seria um exercício bem-sucedido.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Carregar pesos emocionais é cansativo e estressante, mas isso não se soluciona chutando portas e quebrando pratos. A solução se encontra em você não deixar que as emoções se acumulem tanto sem resolução.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As atitudes erradas que sua alma testemunha precisam ser corrigidas, porque se você as percebeu é, também, porque sua alma ficou na posição de ser responsável por fazer algo a respeito. Uma palavra sequer.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Há toda uma série de pequenos assuntos práticos que seria melhor encarar e dar conta, do que protelar justamente por serem assuntos menores, que não mereceriam atenção. Com o básico solucionado, tudo será melhor.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Faça o que tiver vontade, mas cuide para que nesse movimento você não atropele as vontades alheias, a não ser que sua vontade seja mesmo a de entrar em conflito com tais ou quais pessoas. Escolha suas vontades.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Aquilo que você percebe, percebido está. Você pode tentar fingir que não percebeu o que percebeu, mas na hora de colocar a cabeça no travesseiro, as percepções se tornarão claras e martelarão seus pensamentos.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Há momentos, como agora, em que as palavras precisam endurecer um pouco, não para intimidar, mas para deixar claro que existe uma vontade firme por trás delas, um projeto do qual sua alma não abrirá mão.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Hoje é dia de pisar no acelerador e avançar positivamente nos projetos que fazem seu coração arder de vontade de os realizar. Não se importe se as iniciativas que você tomar sejam desengonçadas, importa é avançar.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Saber algo e não fazer nada a respeito, essa não seria uma atitude nada nobre nem muito menos positiva. O conhecimento evoca desejos, e os desejos motivam ações, por isso evitar a ação não seria propício.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As sensações que provêm do interior nem sempre podem ser metabolizadas de imediato, em muitos casos ficam dando voltas e remoendo e, inclusive, parecem não ter sentido algum. Não se importe com isso, em frente.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Verdades sejam ditas, mas sem ofensas envolvidas, porque se tiver de ofender deixam de ser verdades para se transformarem em insultos. As verdades não ofendem, porque esclarecem, podem até chocar, mas dão bons resultados.