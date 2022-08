Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira

Compreensão sábia

Data estelar: Lua Cheia é Vazia das 8h08 até 15h45

Com a mesma intensidade com que pretendes te destacar no mundo e ascender aos píncaros da glória, inevitavelmente terás também de sentir o oposto, e em alguns momentos te sentir a raspa do tacho, alguém que não tem importância nenhuma. Isso é inevitável, porque toda ação cria reação, toda luz produz sombra, e todo fogo é contaminado por fumaça.

Melhor seria que todos transcendêssemos essa dualidade desenvolvendo sabedoria, a única virtude que nos permitiria surfarmos na crista da onda sem nos tornar imbecis insensíveis, e também, de vez em quando visitarmos o inferno de nós mesmos sem nos convencermos de forma angustiante que não valemos nada, que somos pessoas horríveis.

A sabedoria é a compreensão amorosa de que a Vida que nos une e sustenta é a mesma para todos e sustenta também todos os momentos da eternidade.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Ainda que você pretenda manter o pulso firme, verá que as pessoas não conseguem encontrar um ponto de união para colaborarem entre si. Encare isso como uma condição passageira, e não crie expectativas sobre ninguém.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Nem todo dia é bom para produzir, às vezes acontece que, a despeito dos planos para fazer muito, o ânimo não acompanha a vontade e o melhor a fazer é seguir sua orientação, em vez de tentar impor a produtividade a todo custo.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Sonhe com um mundo maior e melhor, sonhe com sair dos constrangimentos e passear por planícies livres e leves. Sonhe à vontade, porque no dia de hoje vale a pena usar quaisquer recursos para garantir alegria.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Vontades e desejos sempre haverá, o que não haverá sempre é o cenário propício para as colocar em prática. Essa é uma questão que merece atenção compreensiva de sua parte, para não se meter em enrascadas desnecessárias.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Melhor você não depositar grandes expectativas no que as pessoas prometerem agora, porque muito provavelmente não conseguirão cumprir o que prometem, não porque haja malícia envolvida, mas porque está tudo de ponta-cabeça.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Ser útil é um objetivo nobre, mas não se pode esperar que o cenário seja receptivo o tempo inteiro para sua intenção de ser útil. Às vezes as pessoas andam tão transtornadas que preferem a inutilidade. É assim.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Procure não exigir que este dia lhe traga o regozijo que normalmente traria, ou aquele que sua vontade pretende para hoje. Este dia é imprevisível, e valeria a pena o tratar com cuidado, sem grandes expectativas.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Agora não é um bom momento para fazer exigências, pelo contrário, seria melhor não forçar nada e fazer ainda algumas concessões para diminuir as tensões que pairam nos relacionamentos. Em nome da harmonia.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

As piadas que normalmente seriam aceitas e provocariam leveza, hoje trariam o resultado contrário, porque circula uma tensão angustiante pela alma do mundo, e afeta negativamente o humor de todas as pessoas desavisadas.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Deixe de lado suas preocupações materiais, hoje não seria um dia propício para você se esbaldar nelas, porque o resultado seria ganhar ainda mais preocupação. Siga em frente apenas se você gostar da preocupação.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As iniciativas que você tomar hoje precisam ser monitoradas de perto quanto aos resultados, porque é bem provável que esses sejam contrários aos esperados. Porém, acompanhando tudo de perto, isso pode ser evitado.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Trapalhadas eventuais precisam ser encaradas com bom humor e leveza, mas aquelas trapalhadas que se repetem por falta de reflexão, merecem ser tratadas com mais cuidado, porque são pontas soltas bastante perigosas.