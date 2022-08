Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira

Civilização perdida

Data estelar: Lua quarto minguante de Touro ingressa em Gêmeos

Neste desgraçado momento da civilização é mais fácil se perder do que se encontrar, porque os mundos que nos animariam para evoluir são invisíveis para nós e, ainda por cima, para os enxergar só temos nossa vontade, a qual é distraída de forma constante para assuntos irrelevantes que consumimos passivamente, perdendo tempo entre o céu e a terra.

E assim, carentes de adequada e verdadeira percepção de como as coisas funcionam no Universo e de qual seria nosso relativo papel nesse, a civilização busca se encontrar no retrocesso, investindo em poderio militar e em se intimidar mutuamente.

O constrangimento, a opressão e a intimidação que as potências e indivíduos expressam em busca de se encontrar, nada mais são do que sinais que evidenciam o quanto nossa humanidade está perdida.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Há questões de ordem prática que não admitem soluções simplistas, porque não existe bala de prata que dê conta delas. Diante desse cenário, respire fundo e tome medidas pequenas e temporárias apenas. Isso solucionará.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Cuide para não se precipitar nem muito menos reagir impulsivamente ao que acontece, ainda que sua alma pretenda se cobrir de razões argumentativas para explicar, depois, o que fez. A contenção seria hoje mais sábia.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Há dias em que a alma parece decidida a encontrar razões para recriminar a si mesma, e se torturar com ideações teóricas, só para se sentir mal. Isso é inevitável, mas você escolhe o quanto deseja estacionar aí.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Há dias em que as pessoas que normalmente trariam condições favoráveis para todo mundo agir de forma criativa, são as mesmas que provocam distúrbios e espalham a brasa. São pessoas, sempre sujeitas a humores.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Despertar com a corda toda não significa que você se deva lançar à ação sem antes pensar direito o que pretende obter como resultado, porque talvez você tenha boa mira, porém, as suas estratégias não sejam acertadas.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Por vezes, a alma cospe opiniões infundadas e se agarra a elas como se fossem a quintessência da verdade, só para não dar o braço a torcer. Isso acontece, mas é melhor não estacionar aí por tempo excessivo.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

A paciência não é infinita, e ao mesmo tempo há gente que perturba de forma insistente. Encontre uma maneira firme, porém delicada, para tomar distância das pessoas e situações que provocam impaciência em sua alma.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Procure se munir de paciência e tolerância, porque os humores andam hoje bastante alterados e não se poderia esperar que as pessoas com que você entrar em contato respondam hoje do mesmo jeito de sempre. Paciência.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Diante dos objetos que deveriam funcionar assim e assado, mas que quebram ou demonstram comportamentos insólitos, procure reagir com bom humor, porque dando risadas alegres você quebrará o encantamento desencantado.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Fazer o que lhe dá na telha sempre surge como uma ótima ideia, porém, não é todo dia que o cenário é propício para esse comportamento. Hoje, se você quiser, insista nesse sentido, mas não é aconselhável.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

O ambiente pelo qual você transita a maior parte do tempo é, teoricamente, um refúgio, um lugar familiar onde sua alma se sente à vontade. Porém, há dias, como hoje, em que nem esse lugar promove serenidade.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Os peixes morrem pela boca, pelas palavras que deveriam ter sido silenciadas, e que, uma vez proferidas, não haveria como recolher. Talvez hoje seja propício fazer o exercício da contenção, o exercício do silêncio.