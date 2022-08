Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira

Sê maior que teu mau humor

Data estelar: Lua Vazia das 3h56 até 21h26

Seria melhor declarar feriado hoje, mas vai ficar difícil, porque precisarás navegar no mar de circunstâncias tumultuadas em que tua alma está envolvida, e não há como, neste momento, tomar distância física delas. Porém, diante da inevitabilidade de teu envolvimento, e não tendo como te absteres de participar, teu escudo de proteção será o bom humor, cuidando para não ofenderes ninguém com essa atitude, porque não será todo mundo que se deixará contagiar pela leveza e alegria.

Ao contrário, é normal as pessoas se agarrarem ao mau humor e resistirem a qualquer coisa que as desvie desse caminho, indicando que encontram valor e importância em permanecerem nesse estado de ânimo severo, torturante e destrutivo.

Sê maior que teu mau humor, sê a leveza e alegria da Vida.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

É preciso negociar, mas também perceber com clareza que o teor das negociações não dá margem para sua alma aspirar a que tudo se solucione com facilidade. Prepare sua mente para se envolver num jogo complexo.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Talvez não seja possível tudo ser do jeito que você deseja, mas se você superar as emoções que contrariam, poderá ver que o cenário vai se tornando favorável aos seus planos. Evite estacionar na contrariedade. Melhor não.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Melhor você não medir a qualidade deste momento com a régua da ansiedade, porque ela promete desastres que nunca acontecem. Essa é a função da ansiedade, mas você pode não lhe dar ouvidos e continuar em frente.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Guarde para si as informações mais relevantes, sem as quais você perderia o controle sobre o que acontece. Ainda que você queira abrir o jogo, melhor conter sua língua, isso dará a você a vantagem que a situação requer.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O terreno é incerto e não dá para depositar inteira confiança em que as pessoas envolvidas cumprirão a parte delas. Porém, mesmo assim, não haveria real motivo para deixar a ansiedade tomar as rédeas. Confie e supere.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Com mais firmeza do que a habitual, você conseguirá conduzir seus interesses a uma condição mais segura, porque o momento em que o mundo se encontra evoca essa necessidade, mas não é fácil suprir essa demanda.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Este é um momento tenso, que precisa ser administrado com a maior sabedoria possível, para que suas reações não se tornem desproporcionais ao que realmente acontece, que não é grande coisa, apesar de parecer muito.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Depender de outrem não é desejável, mas é inevitável. Portanto, de pouco adianta você tentar que o cenário seja outro, no qual você detenha completa independência. Você pode apenas escolher suas dependências.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

As pessoas dão trabalho, você é uma pessoa, portanto, você também dá trabalho a alguém, que precisa administrar suas idas e vindas, e mudanças de humor e roteiro. Construir relacionamentos é uma ciência complicada.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Quando parecia que ia decolar, novas circunstâncias se agregam para complicar o cenário. Isso não é algo que você possa controlar, porque o mundo anda de ponta-cabeça, e produz muitos imprevistos.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Evite ao máximo a precipitação, porque ainda que aquilo que se apresenta a você pareça requerer urgentes atitudes, se você confiar no tempo e respirar fundo, conseguirá lidar muito melhor com as situações. Confie.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Apesar da descoordenação que irrita, você tem mais motivos para celebrar do que para se lamentar. Este é um trecho cheio de sobressaltos, mas nenhum desses indica que você deva alimentar a angústia de que tudo vai dar errado.