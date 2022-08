Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça

A segura rotina

Data estelar: Vênus em sextil com Urano e Marte

Ainda que a rotina não seja uma experiência excitante, que te faça sentir nos píncaros da glória, mesmo assim é conveniente que aprendas a apreciar e a te agarrar a ela, porque a ordem metódica do dia a dia também é uma expressão de potências cosmogônicas. Imagina o que seria o Universo se este não tivesse também sua programação de rotinas, imagina se as órbitas dos planetas se cansassem de repetir o mesmo e decidissem, criativamente, interromper a repetição e inventassem outra coisa?

A rotina, por mais burocrática e carente de glória te parecer, ainda assim é o fundamento de tudo que criativamente te atreverás a fazer por aí, porque depois da excitação da criatividade desejarás retornar à tua dimensão de conforto e segurança, já que, sem ela, te sentirias uma marionete do caos e, ainda mais, ninguém te suportaria.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Este é um momento propício para você se dedicar a tudo que lhe brindar com conforto e segurança, condições desejadas diante do cenário caótico com que sua alma precisa lidar a maior parte do tempo. Foco no conforto.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Você tem plena capacidade de lidar com as complicações que se apresentaram, portanto, evite gastar seu tempo com ideações de vítima, ou de quão difícil é tudo. Siga em frente, e faça o que estiver ao seu alcance.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As certezas vêm em menor quantidade do que as incertezas, porque sua alma questiona e faz perguntas, e junto com elas vêm ainda mais perguntas. Quando as respostas não dão conta, chegam a incerteza e a insegurança.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Naturalmente, as pessoas entram em conflito entre elas, porque os assuntos que lhes interessam são divergentes. Agora, que sua alma precisa delas, tem também de assumir a liderança para que elas se entendam.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Para diminuir a pressão que as pessoas exercem sobre você nesta parte do caminho, procure manter seus verdadeiros objetivos sob o manto da discrição. Isso lhe brindará com uma margem de manobra mais ampla e generosa.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

O melhor a fazer agora é escolher algumas pessoas com que sua alma se sinta à vontade, e abrir o jogo das questões que vêm sendo refletidas, mas sem ter conseguido chegar a alguma conclusão interessante.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Se você não fizer nada, tudo se complicará mais ainda. Se sua alma teme os resultados da ação, tenha em mente o seguinte, seria pior fazer nada diante dos acontecimentos do que empreender uma ação atrapalhada.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

É importante estender o máximo possível as conversas, para que todos os pontos sejam esclarecidos da melhor maneira possível e, também, se houver necessidade de fazer algumas mudanças, que essas sejam claras.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

As pontas soltas que você deixar agora, castigarão num futuro nada distante. Melhor, por isso, se debruçar sobre os acontecimentos em curso, em nome de não deixar nenhuma ponta solta, ou pelo menos evitar isso ao máximo.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Ajude as pessoas que precisarem de ajuda, mesmo que elas não tomem a iniciativa de pedir. Sua alma tem olhos e braços que permitem se antecipar aos acontecimentos, iniciando o movimento de expressar solidariedade.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Este é um momento em que se torna importante dar atenção a todas essas questões que, de tão habituais, passaram a ser feitas no automático. Outorgar atenção renovada vai ajudar a organizar tudo muito melhor.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Crie coragem e faça acontecer o que você tem em mente, porque o pior que poderia acontecer não é que seus planos falhem, mas que não aconteça nada. O vazio de nada acontecer é o que sua alma precisa evitar. Só isso.