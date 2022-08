Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça

Ser a vida

Data estelar: Sol ingressa em Virgem

Ou servimos à Vida que nos anima, ou nos servimos dela, ou ainda mais, podemos transcender essa dualidade e funcionarmos como a própria Vida, às vezes servindo, noutras nos servindo dela, de acordo com a necessidade. Porém, em nosso estágio de consciência nós raramente conseguimos tomar nossas decisões sobre o apelo das necessidades, nós preferimos escolher sob a orientação de nossos desejos.

Os desejos nos levam a enxergar a existência como um enorme supermercado do qual nos servimos, e consumimos predatoriamente. Se agíssemos orientados pela necessidade e servíssemos à Vida, agregaríamos energia ao mundo em que existimos.

E se transcendêssemos a dualidade, seríamos a própria Vida e, desapegados do fruto das ações, ora serviríamos, ora nos serviríamos dela.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Ou você se serve da vida, ou você serve à vida, não há tantos cenários assim para escolher. Talvez você nunca tenha pensado nessa diferença de escolhas, mas chegou a hora de assumir essa realidade e lidar com ela.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Fazer o que lhe der vontade, haveria cenário melhor do que esse? Só não espere que as pessoas ajudem, porque elas também estão no mesmo caminho, tentando fazer o que lhes dá vontade. Há conflito, mas também há regozijo.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Finalize o que tiver em mãos, especialmente se é algo que vem se alastrando há tanto tempo já, que provavelmente sua alma nem se lembra bem de como foi que tudo começou. Essa âncora precisa ser recolhida. Em frente.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Certamente, tudo que acontece atualmente dá o que pensar, e não há como chegar rapidamente a nenhum tipo de conclusão, mas continuar refletindo até que surja alguma luz esclarecedora. Ela virá, conte com ela.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Faça aquilo que lhe der conforto e que aumente a margem de segurança que sua alma precisa para se sentir fortalecida. Conforto e segurança, essa dupla precisa ser alimentada de tempos em tempos. Agora é seu tempo. Em frente.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Ainda que não pretenda chamar a atenção sobre si, é isso mesmo que acontece, e será melhor lidar com isso com a maior sabedoria possível, tirando vantagem do que seja possível. Você no centro do palco, protagonista.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Agora é tempo de você se recolher à vida interior em busca de tudo que ficou para trás, e deveria ter sido prioridade. Muitas promessas não cumpridas, muitas pontas soltas, não importa, siga em frente honrando a vida.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Faça contatos, porque é através da trama dos recursos humanos que você encontrará o apoio e as oportunidades para avançar em seus projetos. Evite se fechar dentro de sua alma, ruminando as dificuldades. Isso não.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Fazer por fazer, de qualquer jeito, não é o mesmo que fazer tendo em vista a consolidação de seu prestígio, que é um patrimônio abstrato, porém, de enorme valor. Tenha em mente a construção de sua imagem pública.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Pense grande, porque neste momento sua alma não precisa se comprometer com a realidade concreta, mas ir além dela, em busca do que a imaginação puder construir. Depois, a realidade concreta que siga seus passos.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

É preciso arriscar, porque dentro das margens de segurança só haverá repetição, mais do mesmo conhecido, e sua alma arde de vontade de se lançar a novas aventuras. Não existe aventura sem envolver algum risco.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

O fator humano complica tudo, mas sem esse seria impensável qualquer tipo de progresso. Foque, nestas próximas semanas, nos recursos humanos envolvidos em seu caminho, e melhore os relacionamentos com suas atitudes.