Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo

Santificada

Data estelar: Vênus e Saturno em oposição

Entrega teus pecados, teus crimes, à Vida de todas as vidas que flameja gloriosa em teu coração, te perdoando sumariamente por quaisquer erros, por piores que sejam, que tenhas cometido. A Vida não é tua juíza nem te condena, mas aguarda por toda a eternidade pelo momento em que a busques com o mesmo ardor que investes nos equívocos que cometes e repetes, como se repetindo um erro esse se transformasse em acerto.

Dá uma trégua a essa luta inglória contra as angústias que não tens como vencer, porque te agarras a elas em vez de te perdoar e entregar teus crimes ao fogo purificador do coração.

A Vida não te acusa, teu demônio acusador é tua própria mente, que ainda se agarra às angústias como se fossem salva-vidas, sem perceber que são âncoras. Hoje tua alma é santificada.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Apesar das contrariedades que marcam o ritmo da atualidade, encontre no dia de hoje um refúgio para você recuperar o fôlego. Foque no seu bem-estar, sem recorrer a nada sofisticado demais para isso. Tudo simples.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Atenha-se ao que planejou e fique firme em seu caminho, mesmo que haja contrariedades de todos os tipos que pareceriam sinalizar que seria melhor mudar tudo. Há horas, como esta, em que a teimosia é a melhor atitude.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Agora você ganha mais clareza para perceber que o cenário, mesmo sendo complicado, não anuncia o apocalipse. Cuide para manter a cabeça no lugar, e dominar a situação, porque você tem instrumentos suficientes para isso.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As dificuldades são insuperáveis na formulação que sua mente fizer delas, porque se você superar essa condição e colocar em prática atitudes pontuais, verá que, muito rapidamente, se desfaz esse encantamento.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Até as contrariedades mais terríveis podem ser encaradas com um sorriso na cara, confiando em que seu taco seria suficiente para dar conta delas. A atitude confiante, por si só, é capaz de meter medo no medo. É assim.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Mesmo que você não tenha com quem ou como dividir e compartilhar seus bons sentimentos, ainda assim vale a pena os irradiar do centro de seu coração, abençoando a vida que anima você e a todos os seres do Universo.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Faça o que tenha de fazer, cumpra seus compromissos, mas não gaste todo seu tempo nisso. Reserve um pouco para seu regozijo pessoal, se envolvendo nas experiências que tragam o sabor de que a vida vale a pena.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Foque naquilo que você pretende obter de imediato, e não descanse até ter avançado de forma consistente nessa direção. Neste momento, é possível você obter resultados que, até aqui, eludiam seus esforços.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Sempre haverá maneiras diferentes, mais cordiais, de dizer as verdades que, proferidas de forma precipitada, provocariam ofensas que, depois, seria muito difícil consertar. A comunicação há de ser aprimorada.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

As ilusões são lindas, mas se convencer de que elas solucionariam seus problemas é uma atitude ingênua que, em nome da sanidade, melhor abandonar o quanto antes. Desfrute da ilusão e depois a rejeite.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As gentilezas, mesmo que aconteçam cheias de segundas intenções, criam um clima de cordialidade que não há de se jogar fora. Entre no jogo da boa relação com as pessoas que surgirem no seu caminho. Isso compensará.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Até as coisas mais difíceis de absorver, como fracassos e adversidades, podem ser digeridas pela alma de tal maneira, que acabem resultando em ensinamentos que acrescentam sabedoria. Que seria melhor do que isso?