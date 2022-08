Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado

Todos somos chamados

Data estelar: Lua Nova em Virgem

“Fazei de mim um instrumento de vossa paz”. Quando Francisco de Assis, em algum de seus enlevos místicos, percebeu a Vida e seus procedimentos, com profundo amor se colocou à serviço dela, para ser seu instrumento de conhecimento, desejo e ação. Nós não precisamos ser santos para nos comportarmos assim, nem muito menos nos agarrarmos a prejuízos a respeito da santidade para evitarmos fazer o que está ao nosso alcance.

A Vida que nos anima precisa de nós para manifestar sua glória, mas nós, que pretendemos nos apropriar dela, e a fazer escrava de nossos desejos, nem imaginamos que seja assim que construímos nossas dores e angústias.

Não será já que reverteremos esse processo infame, mas que não seja tampouco que, por nos vermos distantes da Vida nos convençamos de que a santidade seja privilégio de outros. Todos somos chamados à santidade.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Mantenha tudo em movimento, mesmo que não pareça haver ordem alguma, nem tampouco você sinta que tem mínimo domínio sobre o que acontece. É hora de depositar um voto de confiança nos mistérios da vida. Isso sim.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Evite estacionar no sentimento de frustração diante das contrariedades que acontecem, porque por pior que pareça o cenário, esse, na verdade, continua favorável aos seus planos. Há males que vêm por bem. Mesmo.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Você precisa se lembrar daqueles outros momentos em que sua alma também estava mergulhada num oceano de incertezas, e que, mesmo assim, conseguiu acertar direito no que pretendia. Agora também é um momento desse porte.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

É importante que você retenha as informações que podem mudar o jogo do momento, porque ficar abrindo sua alma a todo mundo, ciente de que está no domínio da situação, pode se converter no tiro que sai pela culatra.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Pareceriam sobrar motivos para que a ansiedade entre em cena e tome as rédeas de sua mente. Porém, se você fizer o sagrado esforço de manter a ansiedade contida por efeito de sua vontade, verá que nada demais ocorre.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Há margem para você intervir e fazer as coisas serem favoráveis às suas pretensões, porém, é importante que você veja tudo com clareza, e perceba que o jogo não é fácil, e que o caminho é cheio de contrariedades.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Pensar bem não soluciona, porém, ajuda bastante, porque, pelo menos, você terá a clareza ao seu lado e isso infundirá a serenidade que os acontecimentos não dão o menor sinal de trazer até você, muito pelo contrário.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Ainda que depender de outras pessoas para que seus planos vinguem não seja o melhor cenário que sua alma apreciaria, mesmo assim você não terá queixas quando os resultados vierem. Por ora, contenha a ansiedade.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Tudo adquire um tom mais complicado que o esperado, mas isso não há de se tornar motivo para você desistir de seus planos. É hora de aprimorar suas estratégias, fazendo bom uso das adversidades que ocorrerem.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Desejar muito algo não é garantia de realização, porque a força dos desejos precisa ser combinada com ações específicas. Só assim a realização é garantida, mas nem sempre de acordo com o que a alma imaginava.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As mudanças de planos não são agradáveis, porque sua alma precisa lutar contra a inércia que lhes é inerente. Porém, essa luta vale a pena, porque continuar repetindo o que dava certo não garante os mesmos resultados.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Não receber ajuda, e muito pelo contrário, acontecerem coisas que atrapalham, não é necessariamente algo que deva preocupar você, porque se sua alma se dispuser a assumir as rédeas, conduzirá tudo a um bom destino.