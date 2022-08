“Hulk Iraniano” é nocauteado com facilidade em luta de boxe; assista

Sajad Gharibi, o fisiculturista que ganhou fama nas redes sociais como o “Hulk Iraniano”, foi nocauteado com facilidade por seu rival em uma luta de boxe em Dubai nesse domingo (30/7).

Gharibi, que aparentava estar bem acima do peso, em um shape bem diferente das imagens que postava nas redes, perdeu o combate para o oponente, conhecido como o Titã Cazaque. O rival de Gharibi conectou golpes na barriga e no rosto do iraniano, que acabou cedendo a vitória para o adversário. Veja:

Somebody please pay Iranian Hulk to never step foot inside a boxing ring again pic.twitter.com/Ip3IH4wiyc — Bowls,Beers,Brawls (@Bowl_Beer_Brawl) July 31, 2022

O combate foi encerrado com nocaute do Titã Cazaque. Recentemente, Gharibi virou piada nas redes sociais após ser desmascarado por editar suas fotos exibindo um físico exuberante.