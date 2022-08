Idaf inicia campanha de devolução de embalagens vazias de agrotóxicos na Expoacre

Como parte das ações da Expoacre 2022, o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Acre (Idaf), em parceria com a Associação das Revendas Agrícolas do Acre (Araac), deu início, na sexta-feira, 5, em Rio Branco, a uma ação de conscientização para a devolução de embalagens vazias de agrotóxicos.

O mutirão é uma oportunidade para o produtor rural regularizar-se, tendo em vista que a devolução é obrigatória, conforme a legislação federal. A central de recebimento da Araac funciona durante todo o ano, arrecadando embalagens de agrotóxicos vazias e com sobras. A ação, realizada no formato “Portas Abertas”, demonstra aos produtores a metodologia de processamento dos plásticos e a estrutura da unidade.

Deverão ser devolvidas embalagens rígidas, sendo previamente tríplice lavadas e perfuradas. As respectivas tampas deverão ser levadas em saco separado. Embalagens flexíveis também deverão ser colocadas em sacos reforçados para serem devolvidas adequadamente. O objetivo é retirar de circulação esse tipo de material, nocivo à saúde humana e ambiental.

Marcelo Machado, agrônomo e técnico do Idaf, destaca a importância do mutirão: “A devolução dessas embalagens é imprescindível, pois retira de circulação materiais que podem contaminar o lençol freático e corpos d’água, e ainda oferecer risco à saúde humana e animal. O produtor que deixar de realizar a devolução pode ainda ser autuado conforme a legislação federal e estadual vigente”, ressalta.

As embalagens devem ser entregues no posto de coleta localizado na Rodovia BR-364, km 4, Distrito Industrial, em Rio Branco, das 8h às 12h e das 14h às 17h.