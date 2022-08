Uma idosa foi presa dentro de um ônibus na rodovia Via Lagos (RJ-124), transportando uma grande quantidade de entorpecentes.

A operação foi realizada pelo Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) em conjunto com a 21ª DP de Bonsucesso.

De acordo com as investigações dos agentes, o ônibus tinha como destino a cidade de Casimiro de Abreu, na Baixada Litorânea e as drogas tinham sido adquiridas no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio.

A abordagem dos policias, ocorreu durante a viagem da passageira no ônibus. O nome da suspeita e a quantidade do material apreendidos não foram divulgados pela PM.