Idoso é mais um casos suspeito de monkeypox no AC; número chega a 7

Na tarde desta terça-feira (11), um idoso de 69 anos deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Sobral apresentando febre, erupção cutânea, cefaléia, tosse e dor nas costas.

O paciente conta que não viajou e nem teve contato com pessoas que viajaram recentemente.

Uma coleta de amostra laboratorial foi realizada. O paciente já foi medicado e segue em isolamento domiciliar.

Atualização Monkeypox no Acre:

1 confirmado

4 descartados

7 suspeitos

Total de 12 casos.

O estado do Acre segue com um caso positivo em Rio Branco, que já está de alta médica, e sete casos suspeitos aguardando resultado, um em Cruzeiro do Sul e seis em Rio Branco.