Ieptec Dom Moacyr: inscrições para processo seletivo encerram nesta semana

No estado do Acre, o Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) – Dom Moacyr anunciou a reabertura de um dos editais de seus Processos Seletivos, que têm como objetivo preencher cinco vagas, por tempo determinado, com profissionais em níveis fundamental e superior.

Conforme consta no documento divulgado (retificação I – reabertura), as inscrições para o edital nº 17/2022 agora podem ser feitas no período de 24 a 30 de agosto de 2022, de forma presencial, no Centro de Educação Profissional e Tecnológica (CEPT), que fica na Rodovia BR 364, Km 2, s/n, Distrito Industrial, Rio Branco, no horário das 8h às 13h30. O documento também determina mudança na carga horária.

Oportunidades

EDITAL nº 17/2022: Mediador De Aprendizagem Horista (4), que deverá exercer suas atividades em jornadas de 40 a 140 horas, referente remuneração no valor de R$ 28,00 por hora.

EDITAL nº 20/2022: Mediador De Aprendizagem Mensalista (1), que deverá realizar suas atividades em jornadas de 30 horas semanais, referente remuneração mensal no valor de R$ 2.250,00.

Para participar

Os interessados na oportunidade do edital nº 20/2022, puderam se inscrever por meio eletrônico, no período de 6 a 11 de julho de 2022, no email [email protected] Não houve cobrança de taxa de inscrição.

Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados mediante Análise Curricular e Documental, constituída da análise das informações documentais comprovadas. Os concorrentes ao cargo de mensalista também realizarão prova didática.

Validade

Os Processos Seletivos terão validade de um ano a partir da data de publicação do Resultado Final e Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, conforme necessidade da Instituição.

