Ieptec prorroga inscrições em processo seletivo para bolsistas no Acre

O Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) Dom Moacyr prorrogou até quinta-feira, 18, as inscrições para seleção de bolsistas para o curso Mediador de Aprendizagem Horista.

Os municípios de atuação, a depender da área de formação do candidato, são: Rio Branco, Sena Madureira, Brasileia, Senador Guiomard, Bujari, Xapuri, Cruzeiro do Sul, Manoel Urbano, Capixaba e Rodrigues Alves.

Podem realizar a inscrição bacharéis em administração, contabilidade, economia, engenheiros civis, florestais, agrônomos, carpinteiros, tecnólogos em gestão pública, em recursos humanos ou marketing, entre muitas outras áreas de formação.

São 50 vagas no total, com critério de seleção em fase única por análise curricular e documental. As inscrições estão sendo realizadas somente de forma online, por meio do envio de arquivo único em formato PDF, contendo a ficha de inscrição devidamente preenchida, currículo, cópias dos documentos comprobatórios e documento de identificação pessoal para o e-mail [email protected]

Para mais informações, o candidato deve acessar o portal do Ieptec no endereço eletrônico: ead.ieptec.ac.gov.br, onde estão disponíveis o edital, a ficha de inscrição e demais anexos para preenchimento.