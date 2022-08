Ifac abre inscrições para pós-graduação em Ensino e Práticas Pedagógicas

O campus Xapuri, do Instituto Federal do Acre (Ifac), está com inscrições abertas para o curso de pós-graduação, em nível de especialização, em Ensino e Práticas Pedagógicas. O curso é gratuito e será ofertado no município de Epitaciolândia, na modalidade semipresencial.

As inscrições seguem até o dia 05 de setembro e devem ser feitas pelo formulário eletrônico. Além de preencher todos os dados solicitados, os candidatos devem enviar os documentos solicitados em edital, digitalizados em formato PDF.

Ao todo, estão sendo ofertadas 20 vagas, das quais 30% serão destinadas para candidatos oriundos de ações afirmativas (pessoas com deficiência, pretos, pardos e indígenas).

O curso de especialização em Ensino e Práticas Pedagógicas é destinado para pessoas que tenham formação superior, em qualquer área, em curso reconhecido, validado ou revalidado pelo Ministério da Educação.

Dúvidas e demais informações sobre as inscrições e o curso devem ser encaminhadas para o e-mail [email protected]

Curso

O curso de especialização em Ensino e Práticas Pedagógicas tem como objetivo proporcionar qualificação e aprofundamento de conhecimentos aos profissionais que atuam ou desejam atuar na área educacional, com foco no aprimoramento da prática pedagógica e processos educativos.

Os candidatos aprovados e matriculados participarão de encontros presenciais na Escola Municipal Bela Flor, com realização das aulas às quintas-feiras (período noturno), sextas-feiras (período matutino e vespertino) e aos sábados (período matutino e vespertino), com encontros a cada 15 dias.

As atividades não presenciais do curso serão realizadas em horário agendado pelos docentes. Ao todo, serão ofertadas 11 disciplinas, totalizando carga horária de 360 horas.

