Imagens fortes: lutador quebra próprio braço ao tentar finalizar rival

No evento MMA Series #54, realizado em Moscou, o peso-meio-médio russo Igor Konstantinov tentou finalizar seu rival Vasily Rudenko, com um golpe chamado “buggy choke”, mas o que o lutador não esperava era forçar tanto seu braço no golpe, que acabou saindo da luta com uma fratura.

Vasily Rudenko venceu a luta por nocaute técnico. Nos vídeos abaixo, podemos ver que Rudenko ficou bastante chocado assim que percebe o que aconteceu com seu rival.

Veja o momento da fratura por dois ângulos (imagens fortes!):

Igor Konstantinov breaks his own arm trying some kind of buggy choke and Vasily Rudenko gets the TKO win #MMASeries54 pic.twitter.com/yjEo4FywLE — Will (@ChillemDafoe) July 30, 2022