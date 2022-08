Impressionante e assustador: pescadores filmam tornado em Santa Catarina

Segundo a Defesa Civil, os ventos chegaram a soprar com rajadas entre 70 e 100 km/h.

No últimos dias, circulou na internet um vídeo que mostra um tornado sobre o mar, filmado por pescadores na região.

Abaixo assista à passagem do tornado por Santa Catarina:

Vídeo: SBT / News

Na última quarta-feira (10), a Defesa Civil do Estado alertou para chuva persistente de intensidade forte com alagamentos, risco de enxurradas, deslizamentos e inundações no Litoral Norte e no Vale do Itajaí.

A nota citou 28 cidades, entre elas Balneário Camboriú, Blumenau, Garuva, Itajaí e São Francisco do Sul. Também houve alerta máximo de deslizamento em Joinville durante a tarde.

Inclusive, secretário da Defesa Civil de Santa Catarina, David Busarello, pediu cautela à população para sair às ruas.