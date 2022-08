Indica Certo: primeira plataforma para encontrar prestadores de serviço é lançada no Acre

A novidade na web acreana é a plataforma Indica Certo, onde clientes e contratantes podem encontrar prestadores de serviços de diversas áreas em Rio Branco, através do site que disponibiliza as informações necessárias para contratar o serviço. O serviço é o primeiro a ser lançado no Acre e pode substituir o sistema de indicações “boca a boca” que acontece em diversas cidades.

A idealizadora da plataforma, Letícia Queiroz, explica que a ideia surgiu a partir de um momento em que percebeu que, às vezes, encontra dificuldade na contratação de serviços e precisa pedir de pessoas mais próximas a indicação de um prestador de serviço e o Indica Certo surgiu a partir dessa dificuldade, por isso também o nome da plataforma foi criado.

Adriano Queiroz, esposo de Letícia e um dos idealizadores da plataforma, explica que a plataforma será livre para as pessoas que prestam qualquer tipo de serviço e que queiram se cadastrar para serem encontradas com maior facilidade. Com um cadastro simples, com informações profissionais e de contato, os prestadores de serviço podem inserir informações no site. Já os contratantes, após utilização do serviço, podem avaliar no site e dar um feedback para outras pessoas.

Para Letícia, a expectativa é que os profissionais se cadastrem e que a plataforma possa gerar mais empregos, como também facilitar para quem precisa de um serviço. No site, que pode ser acessado pelo link https://indicacerto.com.br/, há espaço para profissionais de assistência técnica, construção e reforma, design e tecnologia, educação, festas e eventos, instalação e manutenção, moda e beleza, pequenos reparos, profissionais liberais/freenlancer, saúde, serviço de limpeza e serviço doméstico.

“Com esse empreendimento inovador, eu convido todos os profissionais de todas áreas de atuação para fazer parte do nosso site, se cadastrando de maneira rápida, prática e segura, e sem falar do custo, pois é totalmente grátis, gerando assim mais empregos ou uma renda extra”, diz Letícia.

Com previsão de atingir outro espaço na internet, como os aplicativos, o Indica Certo deve lançar um app no próximo ano e neste semestre de 2022, devem trabalhar apenas com o site. No site, quem procurar por serviços poderá entrar em contato diretamente com o WhatsApp do profissional.