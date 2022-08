Indígena guarani kaiowá de 29 anos é morta estrangulada pelo companheiro

O crime ocorreu no fim da tarde desta terça-feira (2). Lideranças indígenas relataram que viram o casal entrando na residência, e pouco tempo depois Reinaldo saiu dizendo que Rosa teria se enforcado e estava morta.

Conforme o boletim de ocorrência, líderes da aldeia acionaram a Casa de Saúde do Índio (CASAI), por suspeitarem da situação. A perícia, Polícia Civil, através do Setor de Investigação Geral (SIG) e Polícia Militar foram até o local e encontraram Rosa morta e com marcas de estrangulamento.