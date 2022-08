Índio Jaminawa de 18 anos morre afogado após mergulhar no rio Acre em Brasileia

Uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros – 5°BEPCIF-AC, foi acionada na tarde desta segunda-feira, dia 15, para auxiliar na procura de um jovem de 18 anos, identificado como Felismar Melendre Yaminawa, que teria ido para a ‘Praia do Urubu’, localizada na parte alta de Brasiléia.

A equipe teria acionada já por volta das 15h30, e com informações de populares sobre o ocorrido no local, se iniciou as buscas com dois mergulhadores. Felismar teria ido nadar em um local considerado fundo e após mergulhar, não mais retornou.

Com auxílio dos populares, além de um barqueiro com sua canoa, efetuaram a busca no possível local. Feita a varredura por alguns instantes, o corpo da vítima foi localizado e resgatado.

Uma equipe do IML foi acionada até o local e levaria o corpo para ser autopsiado, e tentar descobrir o que levou o jovem considerado saudável, perder sua vida após um mergulho.