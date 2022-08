Influenciador acreano registra reencontro inédito de Juliette e Sarah após BBB; assista

Os fãs de Sariette estão eufóricos com o encontro de milhões na madrugada deste sábado (20). Pela primeira vez após o BBB 21, Sarah e Juliette se encontram e conversam pessoalmente.

O influenciador acreano Thiago Drudi registrou o encontro das ex-BBBs que conversaram e seguiram para o palco do evento.

Thiago estavam nos bastidores do evento, conversando com Juliette, no momento em que Sarah se aproximou dela. Após o vídeo, os fãs subiram a #Sariettevive que ocupou o 3º lugar no Twitter. Várias páginas já reproduziram o vídeo do influenciador acreano. Assista!