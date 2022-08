Ingressos para Rio Branco-AC x ASA, ida das oitavas de final da Série D, estão à venda

Rio Branco-AC e ASA se enfrentam no domingo, a partir das 19h (de Brasília), no estádio Florestão, na capital do Acre. No dia do jogo, os ingressos podem ser comprados nas bilheterias do estádio a partir de duas horas antes da bola rolar. A partida de volta será no dia 14 de agosto, em Arapiraca (AL).