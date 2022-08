Inspiração para uniforme da Copa do Mundo, manchas na pelagem das onças-pintadas funcionam como impressão digital

As onças-pintadas, maiores felinos das Américas, serviram de inspiração para a camisa que será usada pela seleção brasileira na Copa do Mundo. Revelado com exclusividade no Esporte Espetacular, o uniforme reproduz artisticamente as manchas da pelagem da onça-pintada . Além de caracterizarem a espécie, as manchas, chamadas de rosetas, também identificam cada indivíduo.

As rosetas são utilizadas para batizar as onças-pintadas no Pantanal, o lar das maiores onças-pintadas do mundo. “Quando os pesquisadores vão fazer a captura, geralmente se coloca um rádio transmissor para localizar o bicho, é feita a identificação, é batizado esse animal e eles tiram fotos também da parte frontal da testa, na lateral, desse indivíduo, porque caso venha a perder o transmissor, caso algum animal venha a ser abatido ou aconteça alguma outra coisa, é uma forma de identificar esses bichos”, esclarece Mendes.

Mesmo que não receba o colar com rádio transmissor, cada onça-pintada pode ser reconhecida graças às rosetas. “Em região com uma densidade maior, como ali em Porto Jofre [no Mato Grosso], que tem muitas onças, mesmo sem a captura, pelo fato delas aparecerem comumente é feita essa identificação de acordo com esse padrão de rosetas”, comenta o biólogo.

Além de proporcionar a identificação de cada indivíduo, as rosetas auxiliam no processo de caça das onças-pintadas ao proporcionarem uma forma de camuflagem a elas.

“Normalmente todos os animais tendem a ter uma pelagem de acordo com o ambiente em que vivem. Então, a onça-pintada tem essa habilidade rasteira e ela se parece muito com a serapilheira, que é a vegetação, as folhas que caem no chão e formam aquele material em decomposição. A onça usa esse padrão também para servir como uma camuflagem, como ela é topo de cadeia ela usa para que as presas dela não notem ela tão facilmente”, detalha Mendes.

Diferenciar espécies

Além de diferenciar indivíduos da mesma espécie, as rosetas também servem para distinguir espécies diferentes.