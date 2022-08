Instituto Dom Moacyr abre processo seletivo com salário de R$ 3 mil; confira edital

O Instituto de Educação Profissional e Tecnológica Ieptec/ Dom Moacyr divulgou no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (26) a abertura do processo seletivo simplificado de seleção de bolsistas, na modalidade de supervisor de curso, para atuação nos cursos técnicos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec/Novos Caminhos.

As vagas são para atuação nos cursos de técnico em cozinha e técnico em hospedagem. Para concorrer é necessário ter formação de nível superior em qualquer área para o primeiro curso e em turismo para o segundo.

A remuneração é de R$ 3 mil para carga horária de 40 horas semanais.

As inscrições ocorrerão de forma presencial, no município de Rio Branco, entre os dias 29 de agosto e 2 de setembro, em dois locais: Centro de Educação Profissional e Tecnológica – CEPT de Gastronomia e Hospitalidade, endereço: Avenida Afif Arão, s/n, Cidade do Povo, no horário das 08:00 às 13:30; Unidade Central do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica – IEPTEC/DOM MOACYR, endereço: Rua Riachuelo, 138, José Augusto, no horário das 08:00 às 13:30.

Confira edital completo:

dommoacyr