“Intensa onda de frio polar chegará ao Acre na próxima terça-feira”, afirma Friale

Os acreanos já podem separar os agasalhos. De acordo com a previsão de Davi Friale, uma onda de frio polar chegará ao Acre na próxima terça-feira (9). A queda na temperatura será brusca e acentuada.

“Esta forte massa de ar polar também derrubará a temperatura em Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Amazonas, Bolívia e Peru, além de outros estados brasileiros”, destaca Friale.

Friale ainda afirma que as mínimas, ao amanhecer dos dias seguintes, deverão oscilar entre 10 e 13ºC em Rio Branco e demais municípios do leste e do sul do Acre. Além disso, os fortes ventos, que estarão soprando da direção sudeste, deixarão a sensação térmica ainda mais baixa, com rajadas, em alguns pontos, que poderão passar de 50km/h.

“Essa massa de ar polar será muito abrangente, devendo ser a mais forte do ano a atingir a Amazônia, até o momento. Até a cidade de Manaus deverá ser atingida pelos ventos dessa onda polar”, afirma.