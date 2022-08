iPhone 14: veja a evolução de design desde o 1º celular da Apple

O iPhone provavelmente é a linha de smartphones mais conhecida do mundo. Desde seu lançamento em 2007 até hoje, o produto da Apple é referência na indústria e dita tendências de tecnologia, qualidade e, principalmente, design. Desde o primeiro modelo, os aparelhos ditam algumas regras que são comumente adotadas por concorrentes no mercado mobile.

Por isso, em antecipação ao anúncio do iPhone 14, que deve chegar em setembro, o TecMundo relembra as inovações no design das diferentes gerações desse dispositivo tão popular criado por Steve Jobs.

Confira abaixo as principais mudanças visuais na linha iPhone desde a estreia dos aparelhos da Apple no mercado!

Lançado em 2007, o primeiro iPhone revolucionou o mercado de telefonia móvel como conhecemos atualmente. Além de levar uma conexão de internet que realmente funcionava, o aparelho abandou o famoso tecladinho embutido, e partiu de vez para um teclado direto na tela, que era sensível ao toque.

O celular tinha uma construção mais espessa, feita em plástico, tela de 3,5 polegadas, um pequeno entalhe na parte traseira, para a câmera principal, e um botão Home na parte central. No ano seguinte foi a vez da primeira atualização, o iPhone 3G, que trouxe a famosa conexão 3G e a App Store, mas manteve um design extremamente similar. Em 2009, foi a vez de estrear o iPhone 3GS, que conseguiu colocar mais processamento e uma câmera melhor, mas sem inovações visuais.

Em 2010 a Apple iria mudar o patamar mais uma vez, trazendo o iPhone 4 para o jogo, sendo esta a primeira grande atualização da linha depois de 3 anos de existência. O novo modelo mantinha o botão central e as bordas arredondadas, mas investia numa carcaça mais reta, sem ondulações na parte traseira.

O corpo do dispositivo recebeu bons toques em alumínio e aço, algo que viria a ser destaque em diversos smartphones topos de linha no futuro. A tela permaneceu com 3,5 polegadas, mas tinha um display com mais resolução, a famosa tela de Retina. Aliás, esse foi o primeiro iPhone a contar com uma câmera frontal, para selfies, quase que no centro do display.

O ano de 2011 marcou o lançamento do iPhone 4S, que manteve a fórmula do redesign, melhorando apenas especificações técnicas e introduzindo a assistente virtual Siri ao dispositivo. No mesmo ano, Steve Jobs veio a falecer, passando o bastão de CEO da Apple para Tim Cook, que permanece no cargo até hoje.

iPhone 5, 5S e iPhone 5c

iPhone 5 e 5S/ iPhone 5CFonte: Apple (adaptado)

Em setembro de 2012, o iPhone 5 era lançado, estreando uma tela de 4 polegadas, e claro, trazendo melhorias do seu tempo, como a introdução da conexão Lightning de carregamento. O visual não mudou tanto, embora a parte traseira fosse dividida em 2 sessões com mais opções de cores.

O iPhone 5S, de 2013, também não inovou tanto no visual, mas trouxe um sensor de digitais para desbloquear o aparelho. Já o iPhone 5c, lançado no mesmo ano, foi concebido como uma versão mais baratinha da linha, retornando a uma construção em plástico e carcaça colorida bem forte.

iPhone 6, 6 Plus, iPhone 6S e 6S Plus

iPhone 6Fonte: Apple/divulgação

Pulando para 2014, o iPhone 6 era lançado com mais uma mudança no display, agora pulando para 4,5 polegadas, enquanto seu irmão maior, o também anunciado iPhone 6 Plus, chegava ao mercado com 5,5 polegadas e resolução Full HD. O visual não mudou muito em relação ao antecessor, mas parece ter sido levemente modificado para ter um tom mais minimalista.

Um ano depois, a Apple não mudou a família de dispositivos, e fez uma atualização “pontual” com os iPhone 6S e iPhone 6S Plus. O design se manteve idêntico, adicionando apenas novas cores, e uma construção reforçada com mais alumínio, pois um dos grandes problemas da versão de 2014 é que muitos usuários relatavam que seus aparelhos entortavam com facilidade.

iPhone SE, iPhone 7 e 7 Plus

iPhone SE (1ª geração)Fonte: Apple/divulgação

Em 2016, o iPhone SE foi lançado como uma versão mais barata da família iPhone 6, porém, com uma mudança de nomenclatura e design bem similar com as duas últimas gerações da Apple.

No mesmo ano, a companhia anunciou os grandes sucessores da linha, com o iPhone 7 e o 7 Plus, que contavam diferenças visuais e uma grande mudança: a ausência de entrada para fones de ouvido. A versão mais básica abandonava a traseira reta dos antecessores, e trazia uma carcaça com leves ondulações na transição com as bordas. A câmera traseira era mais saltada dessa vez, e tom caminhava para algo mais neutro, com uma tela de 4,7 polegadas.

iPhone 7/ iPhone 7 PlusFonte: Apple (adaptadado)

Já o iPhone 7 Plus era maior, com 5,5 polegadas um visual similar, mas aumentando o módulo de câmeras traseiro em formato horizontal, que abrigava um sensor principal e uma lente extra para zoom.

iPhone 8, 8 Plus e iPhone X

iPhone 8/ iPhone 8 PlusFonte: Apple (adaptado)

Em 2017, a Apple não mudou tanto o seu modus operandi com a família iPhone 8 e 8 Plus, mantendo um visual muito parecido com a geração passada, mas agora, colocando um acabamento mais premium em vidro e alumínio, dando a sensação de um produto mais refinado.

Neste mesmo ano, uma década após o lançamento do iPhone original, a empresa anunciou o iPhone X, que mais uma vez iria revolucionar o mercado. Esqueça o famoso botão Home e dê boas-vindas a uma tela Super Retina OLED de 5,7 polegadas que cobre toda a frontal do aparelho.

iPhone XFonte: Apple/divulgação

O produto ainda tinha bordas mais suaves e uma adição bem interessante, o famoso notch no display, ou seja, uma espécie de entalhe horizontal centralizado na parte superior da tela, abrigando a câmera frontal e o recente FaceID. O módulo traseiro das câmeras ficou em formato de pílula na vertical.

iPhone XR, XS e XS Max

iPhone XR / iPhone XS e XS MaxFonte: Apple (adaptado)

Em 2018, a companhia dava vida ao iPhone XR, versão tela de 6,1 polegadas, câmera com apenas um sensor saltado e design praticamente idêntico ao iPhone X. No mesmo ano, os modelos XS e XS Max também foram lançados, com visual novamente muito parecido com a geração anterior. A grande diferença dessa vez era no iPhone XS Max, que, como o nome sugeria, aumentava a tela ao máximo para 6,5 polegadas.

iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max

iPhone 11 base/ iPhone 11 Pro e Pro MaxFonte: Apple/divulgação

Ao ano de 2019 foi importante para a Apple, uma vez que moldou parte do visual que os aparelhos chegam a adotar atualmente. Embora a construção seja muito parecida, a grande diferença acaba no módulo de câmeras traseiro, que tem formato quadricular e mais saltado, abrigando diferentes sensores.

As versões 11 Pro e 11 Pro Max acompanharam a novidade, adicionando apenas materiais mais luxuosos na composição da carcaça, mas mantendo o esqueleto, por assim dizer.

iPhone SE 2020

iPhone SE (2ª Geração)Fonte: Apple/divulgação

O iPhone SE de 2020 foi mais uma tentativa da Apple de lançar um novo aparelho da linha com características mais antigas, preço baixo e design popular, com carcaça de plástico bem colorida, botão home, etc. As características “antigas” garantiram sucesso com os mais nostálgicos, o que fez a linha se consolidar como uma opção mais acessível da marca.

iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro e 12 Pro Max

iPhone 12 base e Mini/ iPhone 12 Pro e Pro MaxFonte: Apple (adaptado)

No mesmo ano, a companhia lançou mais quatro smartphones, inaugurando sua 12ª geração, se é que podemos chamar assim. Dessa vez a marca trouxe um iPhone Mini para a competição, com uma “pequena” tela de 5,4 polegadas. A companhia também aumentou o que já era grande, levando o iPhone 12 Pro Max a ter um display massivo de 6,7 polegadas.

As mudanças visuais foram pontuais, adicionando uma faixa de alumínio na lateral, e mantendo o módulo de câmeras “quadradão” com cada vez mais sensores. A construção dos modelos mais elevados ganhou proteção Ceramic Shield, ou seja, cristais de nanocerâmica na composição do corpo do celular.

iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro e 13 Pro Max

iPhone 13 base e Mini/ iPhone 13 Pro e Pro MaxFonte: Apple (adaptado)

Os mais recentes modelos da linha lançados não mudam tanto em relação à família iPhone 12, mantendo um design bem similar de câmeras e carcaça com o Ceramic Shield. Para fazer justiça, o módulo de câmeras foi apenas reordenado, e agora, os sensores estão posicionados na diagonal.

iPhone 13: 7 melhores novidades do novo celular da Apple

iPhone 14

Com anúncio previsto para o próximo dia 7 de setembro, os principais destaques da linha iPhone 14 deve ficar com os aparelhos do segmento Pro e Pro Max. Os dispositivos terão reformulações no notch, que dará vida a um entalhe em formato de pílula, conforme a imagem de uma peliculada vazada recentemente.

!#iPhone14pro pic.twitter.com/DwYPJqgNzx — Ice universe (@UniverseIce) August 4, 2022

Por enquanto, especula-se que a Apple deve lançar quatro modelos da família: iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus e iPhone 14 Pro Max. Os celulares devem receber o tão aguardado processador A16, com processo de fabricação da TSMC, que pode entregar grandes saltos de performance, mas principalmente, mais de 20% em eficiência energética.