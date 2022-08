Irmã faz homenagem a PM que morreu em Rio Branco: “Nos braços do pai”; veja fotos

A morte confirmada do soldado da PM e cirurgião dentista Stefano Moreira Loriato, de 35 anos, ocorrida neste domingo (14), comoveu amigos e familiares. Ele estava internado no Pronto Socorro de Rio Branco desde madrugada de quarta-feira (10), quando sofreu um acidente de moto e ficou em estado gravíssimo.

SAIBA MAIS: Governo confirma morte de PM que colidiu contra coluna de concreto no Acre

Nas redes sociais, sua irmã, Bel Albuquerque, fez a última homenagem a Stefano:

“Nosso amor por você é infinito, lembraremos sempre do seu sorriso farto, da sua energia contagiante. Amamos você de forma incondicional. Agora, você nos deixa desse jeito sem nem mesmo nos dar a chance de se preparar para a sua ausência. Espero que esteja nos braços do pai eterno, preparando a nossa chegada. Vai em paz!”, escreveu Bel ao postar fotos de inúmeros momentos ao lado do irmão e outros familiares.

Stefano deixa uma filha.

Veja as fotos: