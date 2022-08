Irmão de Luciano Huck, diz que foi estuprado 2 vezes; veja o caso

Irmão do apresentador Luciano Huck, Fernando Grostein Andrade revelou que foi vítima de estupro duas vezes. Em depoimento à revista Piauí, nesta quarta-feira (31/8), o cineasta detalhou os casos de violência sexual que precisou enfrentar, sendo o primeiro aos 14 anos de idade.

Ao jornalista João Batista Jr., Grostein contou que a primeira agressão aconteceu durante uma festa em uma boate, quando ele tinha 14 anos de idade. De acordo com ele, tudo aconteceu após uma reportagem sobre o seu amor por flores:

“Eu era um adolescente com traços bastante andróginos. Quando tinha 14 anos, durante uma festa em uma boate, homens me seguraram à força e penetraram meu ânus com o dedo. Desde então, passei a anular o meu modo de ser: empostava a voz, para fazê-la mais grossa, e me reprimia na hora de caminhar, para parecer mais masculino.”

“Foi uma matéria linda sobre um menino que cultivava plantas para escapar da dor do luto. Fiquei feliz e orgulhoso, mas houve um efeito colateral: a reportagem virou a minha vida de ponta-cabeça. Passei a ser chamado de ‘florzinha’ na escola. A minha voz e meu jeito de andar foram alvos de piada”, completou.

Na outra ocasião, Fernando disse ter 28 anos: “Aos 28 [anos], fui estuprado mais uma vez, porém sobre este episódio não consigo falar ainda.” Ele também diz ter sofrido assédio sexual, ao ser forçado por amigos a transar com uma mulher para perder a virgindidade, e que foi sequestrado por um garoto de programa quando ainda não falava sobre a sua sexualidade.