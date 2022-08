Irmãs Emily e Rebecca são convidadas do ContilNet para cobertura da ExpoAcre nesta quinta

Hoje recebemos no estande do ContilNet uma dupla de milhões: as influenciadoras Emily e Rebeca Aguiar são nossas convidadas especiais para cobertura desta noite da ExpoAcre 2022.

As irmãs têm a missão de levar conteúdo de vários espaços da maior feira de agronegócios do Acre.

Esse é o segundo ano consecutivo que as irmãs Aguiar participam dos convidados especiais do ContilNet. As irmãs fizeram parte da equipe no ano de 2019, a última edição da feira.

