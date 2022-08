Isis Valverde anuncia saída da Globo após 17 anos: ‘Novos caminhos’

Isis Valverde é mais uma grande estrela a não ter o contrato fixo com a Globo renovado. A atriz compartilhou uma “carta aberta” em seu Instagram nesta segunda-feira (1°) para falar sobre sua saída da emissora, após 17 anos.

“Nunca pensei que estaria pronta pra essa “carta aberta”. Mas, a vida segue e com ela novos caminhos se abrem e avançamos! Aquele lugar escondido em meio a pedras gigantes, magia, árvores e cascatas, se transformou em uma casa, uma família, uma escola pra mim. Um lugar onde cresci em segurança!”, iniciou ela.

Morando em Los Angeles, nos Estados Unidos, a artista fez questão de falar sobre o seu crescimento profissional na Vênus Platinada, onde também construiu laços.

“Naquela casa fiz amigos, construí afetos e colhi bons frutos. Foram dezessete anos ao lado de vocês, anos de aperfeiçoamento e amadurecimento da minha arte, que ainda tem um longo caminho a percorrer”, escreveu.

Ela finaliza agradecendo à empresa e diz que quer fazer outros trabalhos na casa. “Hoje só tenho palavras para agradecer! Mas esse texto não é um adeus, e sim um ‘até breve’, as portas sempre estarão abertas para novas histórias. Esse foi apenas um capítulo da nossa jornada. Que venham os próximos! Gratidão! Ass: Sua menina, Isis”, conclui.

Isis Valverde estreou na TV Globo vivendo a misteriosa Ana do Véu no remake de “Sinhá Moça”. Ela também esteve no elenco de “Beleza Pura”, “Avenida Brasil”, “O Canto da Sereia”, “A Força do Querer”, “Amor de Mãe”, entre outras.