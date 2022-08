Jogos Escolares: com 151 inscritos, fase estadual do atletismo será neste sábado

A competição estudantil terá disputas nas categorias 12 a 14 anos e 15 a 17 anos. De acordo com o presidente da Federação Acreana de Atletismo (Facat), João Jácome, os estudantes vão competir em provas de velocidade e campo. (Veja abaixo a divisão por categoria)

Sub-14

Velocidade: 80m, 150m, 800m, 2.000m.

80m, 150m, 800m, 2.000m. Campo: salto em altura, salto em distância, arremesso de peso e lançamento do dardo.

Sub-17

Velocidade: 100m, 200m, 400m, 800m, 3.000m e 4×400 Misto.

Campo: salto em altura, salto em distância, arremesso de peso, lançamento do dardo e lançamento do martelo.

Conforme João Jácome, os atletas vencedores sub-14 e sub-17 que alcançarem o índice técnico terão vagas Jogos Escolares Brasileiros e Jogos Escolares da Juventude, respectivamente.

– As vagas dependerão do índice para cada prova. Nós não temos um quantitativo de vagas definidas, nós temos os índices de cada prova e aqueles que alcançarem, que forem vencedores e alcançarem o índice que for estipulado, será o representante.