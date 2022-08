Jorge e Marcus firmam compromissos com setor rural

Devolver o protagonismo aos agricultores familiares do Acre, oferendo condições de trabalho com apoio do Estado. Esse foi o compromisso firmado pelos candidatos ao governo do Acre, Jorge Viana (PT) e Marcus Alexandre (PT), durante reunião realizada na Baixa Verde, na BR-317, neste fim de semana.

A comunidade fez um apelo a Jorge e Marcus para que olhem pelos trabalhadores rurais que vêm sofrendo com o abandono, com a falta de incentivos.

Marcus Alexandre ressaltou que o compromisso de manutenção de ramais é imprescindível para a área rural, aliado ao acesso ao crédito e assistência técnica e em seu governo e de Jorge isso será prioridade.

“Vamos garantir escoamento da produção que abastece nossas cidades, os supermercados. E vamos dar a importância devida à mecanização agrícola. Nosso governo vai disponibilizar equipamentos, realizar mutirões e formar parcerias, de acordo com cada cultura que os agricultores trabalham, aliado a um programa de manutenção de ramais”, disse Marcus Alexandre.

Jorge Viana frisou que segue dialogando com a população por entender que após quatro anos de abandono, sem investimentos nas políticas de incentivo à agricultura, há um apelo por sua candidatura e de Marcus para auxiliar os trabalhadores rurais.

“Nós estamos aqui com vocês da Baixa Verde discutindo os problemas e buscando soluções. O médico que passa receita sem conversar com o paciente, não serve. Se eu e o Marcus formos eleitos, é assim que vamos fazer. Chamar as pessoas para conversar, trabalhar e tomar atitudes para que tudo aconteça. Estamos aqui oferecendo nosso trabalho, nossa dedicação, para fazer o Acre prosperar de novo”, afirmou Jorge Viana.

Os candidatos da Federação Esperança Acre seguiram o domingo, 21, em atividades nas comunidades rurais, apresentando os compromissos para o setor que vão garantir a retomada do crescimento da economia com o suporte do agronegócio no Acre.