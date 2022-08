Jorge, Marcus e Nazaré viajam por Sena, Manoel Urbano, Feijó e Tarauacá neste fim de semana

Os candidatos ao governo do Acre e ao senado da República pela Federação Brasil da Esperança Acre (PT, P C do B e PV), Jorge Viana, Marcus Alexandre e Nazaré Araújo, iniciam a campanha no interior do estado nesse final de semana.

Os municípios visitados são Sena Madureira, Manoel Urbano, Feijó e Tarauacá, onde serão realizados grandes atos com apoiadores e reuniões com setores como a juventude, rurais, com trabalhadores da educação e visita a aldeia indígena.

A primeira parada da comitiva nesta sexta-feira, 26, foi na Feira dos Colonos de Sena Madureira, onde Marcus Alexandre ouviu as reivindicações dos produtores e apresentou propostas contidas na Carta de Compromissos dos candidatos. Em seguida, Marcus Alexandre conversou com comerciantes do centro da cidade e concedeu entrevistas a rádios locais.

“Sena Madureira se alegra com esses nomes na política. Sou professora aposentada e não esqueço o trabalho que Jorge Viana fez pela educação. Lembro quando o Acre não tinha moral nenhuma, nós professores com os salários atrasados. E quando o Jorge entrou no governo, resgatou a dignidade do povo acreano”, disse a professora Nézia que declarou voto na dupla Jorge e Marcus.

Em Manoel Urbano, Marcus Alexandre, caminhou pelo comércio da cidade acompanhado de militantes, candidatos e lideranças da Federação Brasil da Esperança. “Estamos visitando o comércio, levando a palavra da esperança, apresentando a chapa do trabalho”, concluiu o candidato a vice-governador.

A tarde a agenda segue em Feijó, onde Jorge Viana, Marcus Alexandre e Nazaré participam de ato público que marca o início da campanha no município.

No sábado, a agenda será no município de Tarauacá.

Ausência justificada

Jorge Viana cancelou a agenda de compromissos na manhã desta sexta-feira em decorrência da morte da professora aposentada, Diomira Baraúna Costa, de 81 anos. Ela é avó das duas filhas do ex-governador.