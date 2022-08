Jorge Viana comemora resultado de pesquisa: “Nossa vitória está chegando!”

Jorge Viana, o candidato ao Governo do PT, comemorou o resultado da pesquisa Ipec, divulgada nesta segunda-feira (29) pela Rede Amazônica, onde aparece em segundo lugar com 29% das intenções de voto dos acreanos.

“Com duas semanas de campanha, já estamos em segundo lugar. Nossa vitória está chegando! PRA CIMA, PESSOAL”, escreveu em suas redes sociais.

Apesar da comemoração do petista, a pesquisa mostra que se as eleições fossem hoje, Gladson Cameli (Progressistas) seria reeleito no primeiro turno. É que ele lidera a disputa com 51% .

Atrás de Jorge Viana está Mara Rocha (MDB) – 6% Petecão (PSD) – 5% Marcio Bittar (União Brasil) – 2% Professor Nilson (Psol) – 1% Branco/nulo – 4% e Não sabe/não respondeu – 3%. O nome do candidato David Hall (Agir) é mencionado, mas não atinge 1% das intenções de votos.

O levantamento ouviu 800 pessoas entre os dias 26 e 28 de agosto em 12 municípios. O nível de confiança é de 95% com margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01886/2022.