José Adriano lança candidatura nesta terça-feira em Rio Branco

Ao lado dos postulantes ao governo, Gladson Cameli, vice, Mailza Gomes, e senador, Ney Amorim, o candidato a deputado federal e presidente licenciado da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), José Adriano, lançará na terça-feira, 23, a candidatura à Câmara Federal. Além de apresentar as diversas propostas que focam no fortalecimento da economia local, a inclusão e capacitação de milhares de jovens para o mercado e fortalecimento do setor produtivo local, ele reunirá centenas de apoiadores.

O evento será realizado a partir das 19h no Afa Jardim, localizado no bairro Bosque. Além dos majoritários, também estarão presentes diversos candidatos a uma cadeira na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) que apoiam o projeto de revitalização da economia local encabeçado por Adriano. A ideia do evento é aproximar ainda mais o candidato dos milhares de apoiadores tanto em Rio Branco como em outros municípios do Acre. Diversas lideranças comunitárias também estarão presentes.

“Vai ser um momento muito especial por reunir diversas pessoas que desejam ver um Acre forte, independente e cheio de oportunidades. As pessoas sabem que a solução para o nosso crescimento é incentivar o empreendedorismo, fortalecer e integrar o setor produtivo, apoiar os agricultores, estimular o comércio e trabalhar pela industrialização do nosso estado. Será assim que voltaremos a ter emprego e renda para milhares de famílias que atualmente estão desalentadas”, diz José Adriano.

Membro do Progressistas (PP), o presidente licenciado da Fieac integra a coligação encabeçada por Cameli, Mailza e Amorim (Senado), denominada “Avançar para Fazer Mais”. A convergência de legendas conta com 10 partidos: Progressistas, PSDB, Podemos, PDT, Solidariedade, Cidadania, Democracia Cristã, Brasil 35, Patriotas e PMN. “O governador trabalhou muito nos últimos anos para termos esse objetivo concretizado. É um parceiro muito importante para esse sonho”, acrescenta ele.

A principal a proposta de José Adriano é a geração de emprego à população a partir de políticas públicas que fortaleçam toda a cadeia do setor produtivo e incentivem a criação de novos empreendimentos a partir do uso da tecnologia aliada a capacitação dos jovens, o uso da tecnologia para modernizar a economia local, criação de indústrias de games para atrair a juventude para o mercado de trabalho, união de toda a cadeia produtiva com a interligação de todos os setores e apoio ao empreendedorismo.