Jovem é esfaqueado por amigo após se incomodar com brincadeira

Conforme boletim de ocorrência, tudo aconteceu por volta das 20h, quando o homem teria jogado cerveja no rosto do amigo. Incomodado, a vítima teria pedido para o autor parar e o puxou pela camisa, levando-o até o portão para que fosse embora.

Irritado por ser expulso do local, o suspeito tirou uma faca da cintura e atacou o amigo, golpeando no pescoço, tórax e na região do trapézio, logo em seguida fugindo do local a pé. Ferido, a vítima correu para dentro de casa gritando “maninho, maninho, tomei uma facada”.