Jovem é esfaqueado quase 20 vezes por grupo que invadiu a casa

“Na hora que eu vi que os guri esfaquearam ele, eu abracei ele e fiquei na frente dele. Eu bati nos guri para eles não esfaquearem ele. […] Eles bateram em mim, bateram na minha barriga, chutaram minha barriga com eu grávida de sete meses. […] Foi cena de terror, eu achei que ia perder o meu marido”, conta a adolescente, que não terá a identidade revelada.

Em rondas pelo bairro, a Polícia Militar conseguiu localizar sete suspeitos, que foram presos. De acordo com as autoridades, as pessoas confessaram o crime e afirmaram que a causa foi um desentendimento com a vítima.