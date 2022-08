Jovem fica ferida após colisão entre caminhonete e moto em avenida de Rio Branco

Clara Cristina Franco de Lima, de 20 anos, ficou ferida após uma acidente de trânsito, na noite desta sexta-feira (12), no cruzamento da Rua Pernambuco com a Avenida Ceará, em Rio Branco.

Segundo informações das autoridades de trânsito, Clara estava como passageira em uma motocicleta modelo Yamaha YBR, conduzida por um homem, quando a caminhonete S10, trafegava no sentido bairro-centro e estava parado no semáforo. Quando o sinal abriu, o motorista da caminhonete tentou cruzar a Avenida Ceará, quando colidiu com o casal que trafegava na motocicleta no sentido centro-bairro, que avançou o sinal vermelho.

Com impacto, o casal foi arremessado sobre o asfalto e Clara sofreu uma leve laceração exposta na perna direita. Já o motociclista sofreu apenas escoriações. O motorista permaneceu no local.

O motorista do veículo acionadou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado e os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Clara ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia.