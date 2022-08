Jovem morre afogada enquanto fazia live em piscina de hotel

Uma jovem de 23 anos morreu na semana passada enquanto fazia uma transmissão ao vivo em sua página no Facebook. Hellen Nyabuto afogou-se na piscina de um hotel.

O caso aconteceu em Chatsworth, região de Ontário, no Canadá, na última quinta-feira (18). A mulher hospedava-se em um hotel na cidade e decidiu fazer uma live.

O início das imagens mostra a jovem sorridente, interagindo com os seguidores e celebrando o “período maravilhoso” no Canadá. Ela alterna mergulhos com idas próximas ao celular para mandar mensagens aos espectadores.

Após um desses mergulhos no fundo da piscina, porém, ela começa a gritar por socorro. São alguns minutos agonizantes, em que Nyabuto chega a desaparecer das imagens.

Corpo foi encontrado horas depois

Segundo informações da imprensa local, a jovem só foi localizada horas mais tarde na piscina do hotel.

Nyabuto era enfermeira e trabalhava em uma casa para idosos na região. Seus pais, também quenianos mas que vivem no Canadá, agora buscam ajuda financeira para pagar o enterro.