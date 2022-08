Jovem que morreu após queda de um paredão no AC não trabalhava na obra

Na manhã desta sexta-feira, 19, após uma parede de um prédio em construção cair sobre Pedro Pereira e seu amigo lago, devido uma forte ventania em Cruzeiro do Sul, equipes do Corpo de Bombeiros e perícia estiveram no local constatando a morte do jovem Pedro o qual não trabalhava na construção.

O rapaz estava no local acompanhando o amigo lago Brito que é filho do proprietário.

Ambos estavam em uma moto, antes do acidente compraram lanche e em seguida, subiram no prédio, momentos antes de iniciar a ventania.

Na hora da queda, pessoas próximas ao local ouviram o barulho e quando chegaram já avistaram os dois feridos embaixo dos escombros. O jovem Pedro não resistiu aos ferimentos e veio a óbito, lago Brito foi encaminhado ao Pronto socorro de

Cruzeiro do Sul.