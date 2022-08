Juliano Cazarré diz que filha passou por cirurgia de emergência neste Dia dos Pais e pede orações

Juliano Cazarré fez um post no Instagram, neste domingo (14), Dia dos Pais, revelando que a filha, Maria Guilhermina, passou por nova cirurgia durante a madrugada, pedindo orações para a menina. A criança nasceu com uma cardiopatia rara, aAnomalia de Ebstein, no dia 21 de junho um hospital de São Paulo, e teve alta médica no dia 2 de agosto. Na sexta-feira (12), Maria Guilhermina teve baixa saturação, como Letícia Cazarré contou, voltando a ser internada. “Ela precisou mesmo de um cateterismo e de um stent, mas agora passa muito bem!”, explicou a mulher do ator da novela Pantanal, há dois dias, antes da operação de hoje.

“Trouxe os mais velhos de carro para São Paulo, para passarmos todos juntos o Dia dos Pais e o aniversário do Inácio. Mas quis o bom Deus, em seus insondáveis desígnios, que as coisas se dessem de modo diferente. Maria Guilhermina apresentou intercorrências ontem e acabou precisando de uma cirurgia de emergência nesta madrugada”, escreveu Juliano em seu perfil no Instagram, pouco depois do meio-dia deste domingo, ilustrando seu post com uma foto com a esposa, e os quatro filhos mais velhos, Vicente, de 12, Inácio, de 9, Gaspar, de 3, e Maria Madalena, de 1.

“A cirurgia deu certo, graças a Deus e à equipe da Beneficência Portuguesa, em especial o doutor Rodrigo Freire. Guilhermina está bem, sedada, mas os primeiros exames são bastante positivos. Peço humildemente as orações de todos vocês, pela recuperação da Guilhermina e para que eu e a Letícia sigamos com força e serenidade para lutar por ela”, disse o ator. “Obrigado. Deus retribua tanta caridade de vocês conosco. Um feliz Dia dos Pais a todos!!! Um Santo Domingo”, finalizou ele.