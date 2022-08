Justiça no Acre procura irmãs que são herdeiras de homem que morreu em 2018

Duas mulheres, identificadas apenas como Sandra e Simone, de paradeiro e idade desconhecidos, irmãs entre si, estão sendo procuradas como convidadas pela Justiça para tomarem ciência de parte de um processo no qual constam como herdeiras.

A intimação está publicada no Diário Oficial eletrônico do Tribunal de Justiça do Acre desde o último dia 12 de agosto e é assinado pelo juiz Ednaldo Muniz dos Santos, de Vara de Registros Públicos, Órfãos e Sucessões e de Carta Precatórias Cíveis da Comarca de Rio Branco (AC).

As duas são herdeiras, na condição de filhas, de Manoel Rodrigues Passos Ferreira, falecido em agosto de 2088, cujo inventário precisa do comparecimento das duas para ser, enfim, concluído.

De acordo com o edital de intimação, a audiência sobre o caso será realizado dia 31 de agosto, às 8 horas, por videoconferência.