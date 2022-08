Ladrão mostra como roubou diamantes de Carlinhos Maia

“Já vinha acompanhando a vida do Seu Carlinhos pela rede social dele. Pelo que ele postava, tudo direitinho, eu vi que ali podia ter uma oportunidade”, disse Eliabio.

Eliabio Custódio soube pelas redes sociais que o apartamento estaria vazio, porque Carlinhos estava internado para uma cirurgia estética, e seu marido, Lucas Guimarães, estava no México a trabalho.

Antes de entrar no prédio, o criminoso estudou a vizinhança. Havia um ladrão com ele e uma terceira pessoa esperando no carro. A quadrilha voltou imediatamente para Campina Grande, mas quando o cofre foi arrombado, ainda dentro do carro, uma surpresa: não eram os relógios que ele esperava.

Eliabio Custódio só soube que os diamantes e o relógio encontrados valiam milhões pela repercussão na imprensa.

As joias foram devolvidas.Segundo a polícia, o criminoso já tinha sido preso no Ceará, em Pernambuco e na Paraíba. A polícia ainda tenta localizar os outros dois participantes do roubo. Assista à íntegra da reportagem no vídeo acima.