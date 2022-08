Langya henipavirus: saiba mais sobre novo vírus identificado na China

A identificação de um novo vírus da família dos henipavírus reacendeu o alerta na comunidade científica. Na última quinta-feira (4/8), pesquisadores chineses publicaram um artigo na revista The New England Journal of Medicine descrevendo pela primeira vez o Langya henipavirus ou LayV.

De acordo com os estudiosos, pelo menos 35 pessoas foram infectadas pelo vírus entre 2018 e 2021, sendo que 26 delas apresentaram febre, tosse, fadiga, perda de apetite, vômito e dor de cabeça. Parte dos pacientes também relatou problemas no fígado e nos rins, mas não houve mortes decorrentes da infecção.

Por enquanto, a doença provocada pelo Langya henipavirus é considerada uma zoonose – ou seja, uma doença transmitida por meio de um animal a um humano. O LayV preocupa, entretanto, por ser de uma família viral que já causou surtos com alta taxa de mortalidade na Ásia e na Oceania.

Mesma família do Nipah

Outro vírus da família é o Hendra henipavírus (HeV), cuja taxa de mortalidade chega a quase 60%, segundo o Centro de Controle de Doenças (CDC) dos Estados Unidos. O Nipah henipavírus (NiV), que tem taxa de mortalidade entre 40 e 70%, também é da família e já foi apontado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como um patógeno de potencial pandêmico.

De acordo com os pesquisadores, todos os pacientes infectados habitavam as províncias de Shandong e Henan, e eram, em sua maioria, agricultores. Os cientistas rastrearam os contatos de 9 pacientes e não encontraram evidências de que a doença tenha sido transmitida entre pessoas. A inexistência da transmissão entre humanos é um fator positivo apontado pelos pesquisadores.

Os cientistas buscaram traços do Langya a nível molecular em animais, e os identificaram em maior quantidade nos musaranhos, pequenos mamíferos com a aparência de roedores. Os estudiosos acreditam que esse animal pode ser o hospedeiro natural do patógeno, mas não identificaram se ele transmite a doença.

Especialistas sugerem que é necessário analisar se o Langya está presente em morcegos gigantes, já que esses animais podem ter os vírus Hendra e Nipah. Como o vírus foi recém descoberto, ainda não há medidas profiláticas nem tratamentos específicos para os humanos.